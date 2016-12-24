《NBA 》豪賞柯瑞麻辣鍋 技驚全場
2016/12/24 06:00
籃網昨主場迎戰勇士，首節林書豪（左）嘗試在柯瑞（中）、湯普森（右）的防守下進攻，繳出準大三元表現。（今日美國）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕林書豪昨上陣32分鐘，繳出「準大三元」的10分、11助攻和8籃板，全方位的表現連對手柯瑞都稱讚，認為他已具備大將之風，比過去在勇士時期更強大、更成熟，已證明有實力能在聯盟中生存。
準大三元成績
柯瑞都誇
勇士是林書豪生涯的起點，他與柯瑞曾於2010-11球季短暫當過隊友，當時林書豪僅是沒沒無聞的菜鳥，柯瑞透露，「我從一開始當隊友就很喜歡他，我欣賞努力不懈的球員，林擁有過人的天賦，在球場上能掌控節奏，懂得善用自己的優勢打出侵略性球風，並替隊友製造機會。」
林書豪昨不僅進攻出色，防守也獲得主帥亞特金森肯定，他成功將柯瑞的得分壓低至15分，三分球投13中3，命中率僅23.1%，且在次節柯瑞發動快攻時，林書豪精準地判斷柯瑞腳步，賞出一記麻辣鍋，技驚全場。
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