《NBA 》獨領半場風騷 不敵勇士猛攻

籃網在上半場仍保有16分領先優勢。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕籃網昨主場迎戰全聯盟霸主勇士，僅打了半場好球，林書豪表現全方位，攻下10分、11助攻和8籃板，準大三元的表現卻無法拯救球隊第三節崩盤的命運，籃網浪費上半場16分的領先，終場101：117遭逆轉，吞下本季第21敗，和七六人並列聯盟爐主。

林書豪（左）繳出準大三元成績，仍無法助隊挽回第三節崩盤的命運。 （美聯社）

與七六人並列聯盟爐主

籃網上半場取得65：49大幅領先，第三節卻發生11次失誤，遭勇士單節打出39：19猛攻，葬送大好江山。

林書豪自責自亂陣腳

林書豪傷癒復出後連5戰得分上雙，昨送出平本季最高的11次助攻，但第三節無法助球隊穩住陣腳，全場5失誤有4次集中在下半場，讓他相當自責，他說，「身為，我必須協助隊友度過亂流，但下半場發生過多失誤、自亂陣腳。」

賽前勇士近6戰於客場挑戰籃網吞下4敗，昨上半場又陷入大幅落後，主帥柯爾坦言，沒想到輸這麼多，但他仍強調，「籃網開賽打得很有侵略性，我們注意力不集中、過於輕敵，幸好下半場及時修正，找回進攻節奏。」

杜蘭特:反擊是遲早的事

攻下全隊最高26分，外加9籃板和7助攻的杜蘭特則認為，「上半場的低潮沒有影響士氣，大家在休息室都未互相責備，因為我們明白反擊只是遲早的事。」

勇士大前鋒格林因小孩出生請假，少了防守悍將，籃網羅培茲猶如猛虎出柙，攻下全場最高28分，可惜仍無法助球隊贏球，他表示，「球隊上半場成功掌控比賽，易籃之後卻打得一無是處。」