《NBA 》勇士走 騎士來 籃網傷兵累斃了
2016/12/24 06:00
〔記者廖聿偉／綜合報導〕籃網正經歷本季最艱困的賽程，結束對暴龍、勇士兩場硬仗後，今早8點半（緯來體育台直播）將在客場挑戰衛冕軍騎士，籃網目前面對東部球隊和客場作戰都處於10連敗的窘境。
籃網本季於客場吞下13敗，僅拿下1勝，且連續兩天出賽的第二戰從未贏過。騎士洛夫前役因膝蓋痠痛缺陣，但今確定重返戰場，疲憊不堪的籃網想要過騎士「三巨頭」這關，難度不低。
林書豪今再碰厄文
林書豪昨成功守住柯瑞後，今再碰上明星控衛厄文，連兩戰高強度的比賽，考驗他的體力，加上本季擔任主要替補的後衛懷特海德，仍因左腳疼痛無法上陣，林書豪必須分擔更多上場時間。
（記者廖聿偉）
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