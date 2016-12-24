《NBA 》少了葛瑞芬 快艇替補除馬刺

馬刺雷納德（右）攻下27分，仍在客場不敵快艇。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕禁區大將葛瑞芬進行膝傷手術缺陣6週，快艇昨又傷了明星控衛保羅，所幸替補球員爭氣，合力貢獻58分，聯手以106：101擊敗馬刺，戰績22勝8敗衝上西部第3。

「船長」保羅上半場掌控戰局，助快艇取得12分領先，無奈第三節拉傷左腿，留下19分、7籃板和6助攻後退場，幸好賽後檢查並無大礙，他說，「只是普通的拉傷，很慶幸隊友守住勝利。」

馬刺利用保羅傷退展開猛攻，一度將分差縮小至5分，但快艇末節仍用板凳守下勝利，其中克勞佛德、費爾頓和史佩茲3名替補分別貢獻11、14和13分，彌補兩員大將缺陣的火力空缺。

馬刺吞本季客場第2敗

馬刺引以為傲的替補陣容昨只貢獻31分，完全被比下去，也讓他們吞下本季客場第2敗，但客場拿下15勝仍是聯盟之最。

馬刺主帥帕波維奇仍堅持一貫風格，他強調，例行賽成績不用太在意，最重要的是發現缺點，找出最佳陣容。另外，他也預告今出戰拓荒者將讓P.加索、帕克和吉諾比利輪休，貫徹「養生籃球」。