《NBA 》 前教練爆料好強、自私、不防守 甜瓜不在意

尼克隊6人得分上雙，「一哥」安東尼（著白衣者）攻下15分、8籃板。 （今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕尼克隊昨6人得分上雙，主場106：95破解來犯的魔術，開季16勝13負追平黃蜂，並列東部第4，拚出落魄豪門中興之勢。尼克「甜瓜」安東尼攻下15分、8籃板，雖遭前教頭卡爾出書點名批評，賽後他淡定回應：「無關緊要。」

尼克上季32勝50敗屈居東區倒數第3，連自家球迷都看不下去，頻頻噓聲喝倒采；本季「飆風玫瑰」羅斯加盟，與安東尼聯手扭轉頹勢，也讓看衰者逐漸閉嘴。

羅斯強攻全隊最高19分，另有5籃板、3助攻；替補控衛詹寧斯上陣22分鐘，送出高效率12助攻，連板凳中鋒歐昆恩都貢獻14分、生涯新高16籃板、5阻攻，尼克鋒衛遍地開花，也擋住魔術下半場反撲。

此外，老教練卡爾將在明年元月出版新書，《紐約郵報》先爆料，書中內容狠狠修理過往子弟兵，包括曾在金塊帶過的安東尼，直言「甜瓜」好強自私又不防守，甚至這些負面個性與其父親在他小時候過世有關，對此人身攻擊，安東尼說，「我不會失望，也沒必要解釋什麼。或許等我出書時再說吧。」