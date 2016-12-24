溫網金牌手出院 親友團聚更療癒

柯薇妥娃日前在住處遭歹徒割傷左手，預計半年後才能重返球場。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕兩屆溫布頓網球賽女單冠軍柯薇妥娃昨已出院，返家與親人團聚共度聖誕節，日前在住所遭歹徒割傷左手、身體等多處的她，得先休養3個月，再展開復健，估計半年後才能重返球場。

估計半年後重返球壇

一名男子假冒水電工進入柯薇妥娃公寓，偷竊不成乾脆行搶，雙方發生扭打，26歲的柯薇妥娃因此受傷，歹徒也趁亂逃逸。

即將在布拉格召開記者會的柯薇妥娃，在網路上留言安慰球迷：「飽受驚嚇，幸運的是，我大難不死仍活著。」而她持拍的左手掌進行4小時手術救治後，醫師樂觀表示，受損肌腱及神經修補順利，只是3個月內無法負重，若想出賽，最快恐得花6個月時間。

柯薇妥娃職業生涯贏得19座女單冠軍，包括2011、14年溫網金盃，世界排名最高第2，若恢復良好或許趕得上夏季溫網。

前球后莎莉絲遇刺

仍處陰影

至於網壇過去「遇刺」最著名案例，則為前世界球后莎莉絲，她在1993年漢堡網賽慘遭瘋狂球迷刺傷背部，不但從事業高峰下滑，更長期活在陰影中。