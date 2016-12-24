給選手專業平台 謝淑薇發聲相挺

謝淑薇參加連署，希望透過這次改革，還給台灣選手更專業的運動世界。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕改革運動協會網路連署活動，人數持續往上攀升，網壇女將謝淑薇也發聲相挺，希望透過這次改革，還給選手更專業的運動世界。

謝淑薇里約奧運行前，提出網協教練選拔辦法變更不公，滿腹委屈的她更淚灑記者會，近日看見球迷發起改革協會連署活動，她在臉書表示，希望讓每一位選手都有機會站在公平的大平台上，「不要讓這些人扼殺寶島充滿天分的幼苗們，扼殺職業選手的熱情。」

體育署也聽見台灣人民的聲音，主任秘書王漢忠昨表示，體育署與選手、球迷對於改革的想法一致，針對半年內單項協會全面改選的訴求，他表示，當然希望改革能越快越好。