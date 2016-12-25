柯瑞明尬大帝 耶誕大餐必點

NBA耶誕大戰，詹姆斯（右）將再度正面對決湧士。（今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕NBA連續兩季安排相同耶誕大戰戲碼，明天凌晨3點30分將上演「雙士對決」，衛冕軍騎士主場迎戰目前聯盟戰績最佳的勇士，兩隊繼上季總冠軍戰後，相隔189天再度交手，「大帝」詹姆斯表示，耶誕大戰是每年最重要的賽事之一，他很開心能再度參與其中。

NBA耶誕大戰，柯瑞（左）將再度挑戰騎士軍團。（法新社）

勇士上季總冠軍戰浪費3：1聽牌優勢，遭騎士絕地大反攻，連霸夢碎，勇士本季捲土重來，重金招攬杜蘭特加盟，可望左右兩軍交戰勝負，目前勇士戰績26勝4負，勝率等同於單季71勝的節奏。

騎士近況也頗佳，近10場僅吞1敗，以22勝6負暫居東部第一，詹姆斯表示，「我們即將要對抗一支很強的隊伍，他們像是一台加滿油的機器。」但騎士上季奪冠要角J.R.史密斯因拇指傷勢缺陣。

勇士欲報仇 杜蘭特助拳

對戰焦點將是兩隊主將柯瑞與詹姆斯，詹皇對陣杜蘭特也是話題，運動畫刊將這場耶誕大戰評比為當日必看賽事第一名。

尼克、塞爾提克先開打

因美國東西岸時差，耶誕大戰接力開打，由尼克、塞爾提克一役打頭陣，凌晨1點登場，接著是騎士凌晨3點30分主場碰勇士，馬刺早上6點打公牛。

魏少挑戰本季15度大三元

雷霆早上9點對灰狼，魏斯布魯克有機會挑戰本季第15度大三元，若手感夠火燙，魏少還能瞄準生涯第7場40分大三元，只差一場就能追平史上第2的張伯倫；西岸「洛城內戰」壓軸登場，湖人早上11點30分將面對快艇。