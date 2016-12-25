兄弟留恰恰 月薪喊破80萬

彭政閔（記者黃志源攝）

擔任南英OB賽神秘嘉賓

〔記者倪婉君／台南報導〕明年合約尚未談妥，彭政閔昨先到南英OB賽擔任神秘嘉賓，感謝陳献榮當年的提攜之恩；彭政閔預訂1月3日赴美自主訓練，和兄弟及其他球隊協商仍在進行，據悉兄弟已開出的月薪條件在80至90萬之譜。

彭政閔是美和青棒出身，和南英乍看沒有交集，但他說起和「牛爸」陳献榮的一段小故事，「1995年的IBA世界青棒賽，我本來沒有在國手名單內，是陳教練提拔我，讓我可以參加。」

陳献榮則回憶，當年他到棒協開會時，發現名單上怎麼沒有彭政閔，就向其他選訓委員說，「這個球員拿到打擊獎第3名，應該要選他啊！」後來那年在波士頓芬威球場舉行的世青賽國手名單，就多了彭政閔的名字，台灣隊也拿下亞軍，一晃眼21年，彭政閔仍記得當年恩情。

從青棒到職棒舞台，彭政閔一路表現優異，只是他目前仍是自由球員，明年的新合約尚未談妥，「這部分就交給經紀公司去談，我預訂明年1月15日回台。」兄弟預訂1月18日開訓，彭政閔雖然優先考慮留在兄弟，但他不確定是否能在開訓前談妥。

除兄弟外也有球隊接觸

不只兄弟，其他球隊也有接觸彭政閔，只是目前和兄弟的協商已有觸及數字，據悉月薪超過80萬，但雙方尚未達成共識。