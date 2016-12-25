林明憲第二春 明年重返校園

林明憲（記者黃志源攝）

「學長現在在幹嘛啊？」林明憲上月底遭中信兄弟解約後，昨收到不少南英校友的關心，他表示即將赴嘉義大同技術學院任教，後年也會赴日職養樂多隊見習春訓。

39歲的林明憲是南英重組棒球隊後第1屆學長，從1999年加盟兄弟象、2009年轉任教練，直到上月底接到球團一通電話，正式結束賓主關係。「球隊現在要走美式球風，我們之前較偏日式，但我想改變也是好事吧！」林明憲說。

即將轉往大學任教，對林明憲也是不同的體驗，「現在就是多學、多看，我也想體驗一下不同的學校生活。」在「失業」後，南英教練陳献榮也有幫忙找工作，他很感謝，也開心母校OB賽一年比一年盛大。

恰恰牽線 後年日職見習

過去10多年在兄弟，林明憲一直很想去外面多看看，他還透過前隊友彭政閔幫忙，後年2月到養樂多見習，「恰恰和養樂多二軍監督高津臣吾有聯絡，就請他幫忙，明年已經來不及，就等後年再去看看。」（記者倪婉君）