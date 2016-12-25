戴資穎簽名會 球迷熱情相挺

戴資穎的球迷在高市體育處門口大排長龍。（記者洪定宏攝）

〔記者卓佳萍、洪定宏／高雄報導〕來自高雄港都的羽壇世界球后戴資穎沒有忘本，晉升球后的全球首場簽名會就選在高雄，昨天早上吸引逾300位粉絲到場排隊，有人熬夜追星，見到小戴本人後，直呼：「太值得！」

戴資穎與球迷大合照。（記者卓佳萍攝）

為見球后 熬夜排隊

戴資穎幫球迷簽名。 （記者卓佳萍攝）

耶誕夜前夕，戴資穎贊助商勝利體育選在高雄體育處大廳舉辦簽名見面會，昨天凌晨就有粉絲在會場外排隊，只為見球后一面，小戴則透露，本來有點擔心會不會沒人來，後來證明自己多慮了。

戴資穎粉絲秀出偶像的簽名。（記者卓佳萍攝）

勝利現場發放250份號碼牌與免費海報，搶頭香的粉絲施慧罄表示，早上就來排隊，從小戴16歲就開始支持她，「她現在變得很漂亮！」

高雄女中三年級徐淑敏視戴資穎為偶像，自己也喜愛打球，「我都看小戴影片練習，她真的很厲害，很多動作一般女生根本很難完成。」

粉絲爆滿 戴戴開心

百名粉絲到場支持，戴資穎表示，很開心看到大家，平時很少有機會能跟粉絲面對面互動，希望未來也能在台北舉辦。

勝利體育總經理陳庶榮表示，從小戴登上球后就開始籌劃簽名會，並配合小戴時間，明年會考慮規劃北部簽名會，造福更多球迷。

昨天是耶誕夜，戴資穎表示，平常沒有過節習慣，也很少跑出去參加跨年倒數，這次很開心能跟粉絲一起歡度耶誕節。

今年超級系列賽12站全勤，戴資穎全球飛透透，被問及最喜歡哪個城市，她笑笑地說：「還是最愛台灣，最喜歡自己的家高雄。」