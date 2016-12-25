脫胎換骨 劉韋辰末節轟10分

劉韋辰（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕前鋒劉韋辰昨末節投進兩記三分彈、轟下10分，讓大幅落後的台銀一度看到勝利曙光，雖最終功虧一簣，他仍獲得主帥許智超的高度肯定。

邁入SBL第四年，劉韋辰本季脫胎換骨，場均上陣25分鐘、貢獻9.6分，遠優於上季7分鐘、2.6分，成為主力奈維爾和李維哲之後，台銀第三個得分點，他透露，許總的信任是他蛻變的主因。

球隊練完球後 留下來練投籃

劉韋辰自認傳球視野不夠廣，前幾季在場上常找不到定位，他說：「許總告訴我，上場先做好防守和卡位，有空檔就大膽出手，命中率自然能提升。」

去年菁英盃劉韋辰扭傷小腿，導致嚴重撕裂傷，復健超過兩個月，也是生涯最低潮的時刻，他說：「無球可打心中很沮喪，也很怕籃球生涯告終，所以復原後，加倍努力訓練，球隊練完球後，我一定會留下來練投籃。」

本季成為球隊倚重的先發大將，劉韋辰坦言，有種苦盡甘來、終被球隊和球迷肯定的感覺，他說：「今年也28歲了，不再是年輕的小夥子，特別珍惜打球的時光。」