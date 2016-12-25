連宰4個左撇子 周德灝升級國手

李佳陞（桌協提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕反手中顆打法的合庫小將周德灝，昨在106年度桌球國手選拔賽男子第二次決賽扮演「左手剋星」，連續擊退4名左手持拍的國手，初嚐成人國手滋味，讓他感覺有點不太真實。

周德灝（桌協提供）

內湖高工二年級的周德灝，國小三年級為預防近視接觸桌球，雖和少年國手擦身而過，但進入麗山國中後實力突飛猛進，國二就摘下全中運男單金牌。 從小功課就不錯的周德灝，國三時桌球路遭遇瓶頸，一度面臨繼續打球或專心唸書的抉擇，在教練李偉正鼓勵下，決定進入內工打球。

周德灝表示，其實這次國手選拔賽他沒想過會上，目標是每一輪都贏一、兩場就好，沒想到竟連續擊敗蔡淳佑、黃聖盛、張順紘和葉致緯4名國手，爆冷入選國手。

周德灝笑著說：「這4個剛好都是左手的，可能我今天運氣比較好吧！關鍵時刻都會出現擦網或擦邊球。」

李佳陞力退神童

連7年當國手

一銀好手李佳陞也在第二次賽衝關賽，以3：1力退「桌球神童」林昀儒，報了上個月全國賽被直落四橫掃的一箭之仇，連續7年當選國手。

以「三分頭」亮相的李佳陞表示，賽前他特別去剪短頭髮，代表他的決心，今年因為椎間盤突出休息了大半年，最近狀況並不好，這次他帶著每一場都去拚搏對手的心態，沒想到第二輪就上了。

女子組方面，合庫老將黃怡樺在第二次賽衝關賽以直落三擺平隊友吳憶樺，領到第19張國手當選證書；國泰女將劉昱昕則以3：1力退學妹蘇珮綾，第六度搭上國手列車。