先發後援兩相宜 江國謙控球致勝

江國謙（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕在黑豹旗青棒賽冠軍戰先發拿下勝投的平鎮高中江國謙，昨對奈良明星隊後援3.1局無失分，先發、後援都幫助球隊贏得重大比賽勝利。

江國謙在第6局一、二壘有人時登板，雖然一上場就被擊出安打，之後連續解決8名打者，直到第9局才讓奈良隊靠著四壞球上壘。江國謙登板前，奈良隊5.2局的進攻擊出11支安打，但最後3.1局在他的壓制下，只擠出1支安打。

江國謙表示，由於先發投手朱益生一開賽狀況不穩，他第1局就熱身準備，觀察好幾局後發現，奈良隊打者不但攻擊策略很積極，且纏鬥性很強，只要稍有失投就可能被打，所以沒催球速，完全用控球和打者周旋，此外，日本打者抓擊球點時機比台灣打者好，所以很注意自己的投球節奏，想辦法擾亂他們的擊球。

江國謙在黑豹旗冠軍戰對興大附農先發7局無失分，被擊出6支安打，投出6次三振，沒有保送。平鎮總教練曾偉誠表示，江國謙在黑豹旗冠軍戰以完美表現拿下勝投後，並沒有任何驕氣，訓練仍做得很扎實，才能保持絕佳狀況。