耶誕大戰 誰是最佳男主角?

詹姆斯生涯在耶誕節第11次亮相，目前累計270分、在史上排第五。（資料照，美聯社）

柯瑞在耶誕節手感冰冷，場均僅11.2分。（資料照，美聯社）

「雙士」大戰 媲美湖人對綠衫軍

〔記者林宗偉／綜合報導〕NBA今凌晨起在東西部分頭進行耶誕大戰，騎士主帥泰倫魯自詡子弟兵與勇士對抗，如同過去湖人對塞爾提克的經典戲碼，但史上最會打耶誕大戰的是湖人球星布萊恩，在他高掛球鞋後，就看詹姆斯、柯瑞、杜蘭特等人，誰能成為男主角。

耶誕大戰得分 Kobe榜上第一

布萊恩效力湖人期間，生涯16次在耶誕節出賽、共拿下395分，兩項數據至今都無人能比，包括現已執教公鹿的奇德、鄧肯、姚明等人，都曾與他在佳節一同獻技。

儘管布萊恩與這些頂尖球員的交手紀錄僅有6勝10敗，但幾乎每年都能在耶誕節出場，代表他的人氣居高不下；如同將在今迎來生涯第12次耶誕大戰的公牛魏德所說：「我得承認，打了這麼多次，當然沒有第一次興奮，但NBA選擇讓我在這天亮相，就是一種榮耀。」

魏德為現役出賽最多次

魏德是聯盟在耶誕大戰擁有最多次出賽紀錄的現役球員，他先前一共拿277分也是當今最多；至於現今被認為是聯盟第一人的騎士詹姆斯，今對勇士將迎來生涯在佳節的第11次亮相，他目前累計270分緊追在魏德之後，也在史上排名第5。

NBA從1947年開始耶誕大戰傳統，即將締造隊史第51次耶誕大戰的尼克，參賽次數在聯盟中傲視群雄，他們也曾連續38年參加耶誕大戰，儘管上季未能參與，本季又重回舞台與塞爾提克一較高下。

此外，今天將與雷霆捉對廝殺的灰狼，則是隊史28年來首度參與盛會，聯盟中僅剩灰熊和黃蜂還未在耶誕節亮相。