回味耶誕好戲「歐布」老友鬩牆最經典

布萊恩和歐尼爾在湖人時期是親密戰友，兩人在2004年的耶誕大戰演出「老友鬩牆」戲碼。（取自網路）

〔記者林宗偉／綜合報導〕美媒FOX SPORT列出史上最值得回味的7場耶誕大戰，湖人布萊恩就佔據前兩名，排頭是2004年他與剛被交易至熱火的歐尼爾在佳節「老友鬩牆」，至今仍為人津津樂道。

這場比賽儘管布萊恩砍下全場也是生涯耶誕大戰最高的42分，可惜雙拳難敵四手，歐尼爾取得24分、11籃板，魏德拿29分、10助攻，一同以「雙十」成績助熱火在延長賽擊敗紫金大軍。

賽前就宣示禁區威權的歐尼爾，雖然第四節提前犯滿畢業，受訪時仍嘴硬表示，最後那次對布萊恩的犯規只是「剛好」而已，歐尼爾還強調：「不准有上籃，不准有灌籃，特別是他。」濃濃的煙硝味，展現兩人在攜手拿三連冠後的恩怨情仇。

不過湖人今將首次在沒有布萊恩下，與快艇進行「洛城德比」，總教練華頓也希望能擺脫過去13戰輸掉12次的窘境，利多消息是，快艇前後場兩大將葛瑞芬、保羅都為傷所擾，紫金軍團有機會在耶誕節終止對戰11連敗。