伍茲耶誕假期不寂寞 找川普打球

老虎伍茲（左）與候任美國總統川普，相約「以球會友」。（取自網路）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕兩位高爾夫界的重量級大咖，耶誕節前球敘相見歡！前世界球王老虎伍茲與候任美國總統川普，相約在佛羅里達州的川普國際高爾夫球場以球會友，桿數與談話內容當然保密到家，倒是伍茲應景的白色山羊鬍新造型，意外搶盡鋒頭 。

據川普團隊透露，此次球敘是伍茲主動邀約，因為他就住在球場附近，而這也是川普當選美國總統後第1場高爾夫球敘，畢竟即將成為全世界最有權勢的男人，川普近來行程滿檔，幾乎沒時間享受他最熱中的小白球運動。其實伍茲的高超球技，頗受美國歷任總統歡迎，早在2013年2月，就曾與歐巴馬打過一場球。

3年前伍茲於凱迪拉克錦標賽奪冠，由當時的球場老闆川普親自頒獎，兩人英雄相惜，私下頗有互動；本月初伍茲在英雄世界挑戰賽重返球場，已贏得美國總統大選的川普還轉發伍茲的推特，強調自己很高興看到前世界第一重出江湖。