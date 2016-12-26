廖正井邀王柏融打經典賽 劉玠廷︰不尊重校方

〔記者徐正揚／新北報導〕中華棒協理事長廖正井昨天出席穀保OB賽開幕典禮，當著眾人面前拜託王柏融打明年的經典賽，甚至建議他與Lamigo桃猿簽新約時要加入國際賽條款。

廖正井在致詞時強調，王柏融今年是中職的打擊王，也是家喻戶曉的球星，「但是非常遺憾，我再次的拜託你，明年經典賽能排除困難」，讓現場的歡樂氣氛頓時有點尷尬，坐在貴賓席的王柏融也只能苦笑。

由於王柏融正在與猿隊球團洽談新約，廖正井加碼建議，除了與球團談好旅外條款，以便有合適機會可以出國發展外，還要在合約中加註國際賽條款，未來國家隊若徵召他打重要賽事，球團就必須同意他參賽。

棒協副理事長暨台體大校長林華韋隨後致詞，也再次拜託王柏融：「剛剛理事長說的事，我也拜託你了。」王柏融的答案也沒改變：「我們畢竟還是球隊的選手，球團怎麼說，我們就怎麼做。」猿隊領隊劉玠廷認為，在這樣的場合發表這樣的言論，對校方與在場校友都不是很尊重。