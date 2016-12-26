穀保OB賽》謝榮豪揮毛巾 碰球再等等

中信兄弟謝榮豪目前已開始揮毛巾訓練，復健進度OK。

（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕穀保校友難得「回娘家」，不少人礙於復健或訓練進度，沒法在OB賽上場，只能在旁邊當觀眾，中信兄弟謝榮豪就是其中之一，他表示，目前已開始揮毛巾訓練，碰球還要再等等。

謝榮豪5月初受傷降二軍，季末沒再出賽，季後接受手術清除右手肘骨刺，至少要休養6個月，目前復健進度OK，元月春訓開訓可以參與訓練，「已經開始揮毛巾了，要碰球可能沒這麼快，球團也希望我不要急，開季要出賽有點困難。」他說。

旅美球員礙於球團規定，也幾乎不能動，以印地安人1A江少慶為例，雖然進入經典賽50人名單，但只能先請假，赴美參加球隊安排的訓練，迄今尚未向台灣隊報到，他表示，後續行程等球團規劃，經典賽也要看球團怎麼安排。

羅國龍︰以前比誰能把球打上橋

中職球員比較沒有顧慮，統一獅羅國龍打OB藍隊先發第2棒，敲出二壘安打，他回憶，以前在重新棒球場練球太無聊時，大家會比誰能把球打到橋上；雖然家中4兄弟只有他北上念穀保，其他3人都在高雄念高苑，因為高國輝大學念北體（現為北市大），剛好也滿近的，不會特別孤單。

羅國龍季後與中信兄弟張正偉一起自主訓練，本季成績雖為進職棒3年來最佳，自認打擊、守備都還要加強，明年薪資希望能超過20萬元，等30歲再考慮複數年合約。