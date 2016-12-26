獲邀海盜大聯盟春訓 張進德︰仍想打經典賽

張進德（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕已經在海盜隊小聯盟打拚5年的張進德首度獲邀參加大聯盟春訓，張進德希望把握機會拚上大聯盟，且如果有機會仍想打經典賽。

畢業於台中高農（現興大附農）的張進德，昨天為台日青棒對抗賽的興大附農、大阪明星隊之戰開球，透露獲邀參加大聯盟春訓的好消息。張進德的弟弟張偉盛目前也就讀興大附農，昨天擔任先發左外野手、第3棒；而曾經和張進德一起效力海盜隊的廖任磊，則是來探大阪明星隊的班，並請全隊喝珍珠奶茶，也和張進德敘舊。

尚未進海盜隊40人名單的張進德前2天接獲海盜隊通知，以受邀名單參加大聯盟春訓，張進德以前曾數度支援大聯盟春訓，正式參加則是第1次。

張進德預定明年1月9日返美，先參加體能營，2月13日向春訓基地報到。張進德表示，屆時有很多球隊高層、球探和大聯盟球員，一定會很緊張，但是更要把握機會好好表現。

他表示，很希望能打經典賽，但是目前必須先專心準備春訓，春訓中如果球隊同意他參賽，就會向台灣隊報到。