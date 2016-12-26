穀保OB賽》同場4女判官 史上首見

穀保家商第1屆OB賽，邀請王曉玲（左起）、劉柏君、石婕羚、曾幸姿4位女裁判執法。（記者徐正揚攝）

穀保家商棒球隊終於辦成OB賽，不僅超過160位校友共襄盛舉，還寫下台灣棒壇一項非正式的紀錄：同場4位執法裁判都是女性。

穀保總教練蔡明堂指出，今年是穀保成軍20週年，既然把OB賽辦起來，就要有些不一樣的東西，決定邀請劉柏君、王曉玲、曾幸姿、石婕羚4位女裁判，擔任2場OB賽的執法工作。

劉柏君是台灣第1位獲得棒協認證的女裁判，也是台灣第1位在全國性賽事執法的女主審，她表示，過去最多只有2位女裁判同場執法，期待很快能在正式比賽看到場上4位裁判都是女性。

（記者徐正揚）