男模絕殺 裕隆氣走勇士

裕隆呂政儒在槍響時投進絕殺球。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕裕隆洋將賀夫昨拿下本季次高26分，加上當家射手「男模」呂政儒的絕殺跳投，驚險以70：68氣走富邦勇士，並從對方手中搶下聯盟第2的位置。

呂政儒投進絕殺球，笑著與隊友擊掌。（記者林正堃攝）

最後3失誤 勝利險飛走

裕隆洋將賀夫頻頻取分，昨拿下本季次高26分。 （記者林正堃攝）

裕隆此役一直握有領先優勢，全場僅發生10失誤雖比對手19次少，在最後1分鐘竟連續發生3失誤，差點讓勝利飛走，執行教練魏永泰認為，這代表球員每分每秒都必須注意場上狀況。

昨日適逢耶誕節，成為SBL創立14季以來，第5次「耶誕大戰」，裕隆則是第4度於此日出賽，靠著呂政儒的絕殺進球，驚險維持不敗之身，堪稱耶誕節最強球隊。

呂政儒先發生失誤，讓對手得以擺進追平2分，也隨即在槍響時，投進生涯首顆壓哨球，意外成為最終贏球功臣，只能用「爽」來形容一切。他這回受到對方眾將的輪流盯防，整體命中率並不佳，9投僅2中，攻下9分，他笑說：「沒辦法用達到4千分博版面，我只好改用絕殺來換。」

SBL史上僅「少俠」田壘跨過生涯總分4千的門檻，呂政儒目前累積3992分，最快在週四裕隆與台啤一戰，就能再次挑戰成為聯盟第2位達標的好手，男模強調，不會在意何時達到，主要會以球隊勝利為重，畢竟這項成就總有一天能完成。