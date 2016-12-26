林宜輝飆27分 達欣止敗

達欣老將林宜輝全場投進27分，率隊大勝台啤。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕達欣昨在老將林宜輝轟生涯次高27分，搭配洋將布拉22分與18籃板，克服首節11分落後，以90：77大勝台啤，以11勝4敗穩坐聯盟龍頭。

30歲的林宜輝上季重返達欣後，因傷勢所苦，整季僅繳出5.8分，只比菜鳥年的4.2分高。5月他決定動手術把左踝骨刺清除，加上整個夏天瘦身計畫，找回身手，至今場均貢獻10.9分，與生涯最佳的12.8分距離不遠，他笑說：「現在只剩力量有差，畢竟我是老將了，也要更踏實進行訓練，年紀真的騙不了人。」

林宜輝生涯最高分為28分，分別是2008年3月與2011年12月締造，此役寫生涯次佳27分，證明他真的回來了。在邱大宗眼中，林宜輝擁有多元進攻手段，能傳球、切入、投外線，本來就有本錢能拿出極佳表現。

本季曾拉出隊史次高7連勝的達欣，近期卻苦吞2連敗，總教練邱大宗早就設定此役為重要之戰，得設法終結連敗。經過這次勝利，邱總相信大家都得到信心並能提高凝聚力，本週將依序對上金酒、璞園與裕隆，將給球員力拚連勝的任務。