勇士助理教練 菜鳥勤快上陣

富邦勇士助理教練姜智振（右）、林煒晧在場邊記錄球員表現。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕富邦勇士上季助理教練為陳暉、外籍教練貝西奇，兩人皆有豐富戰術涵養；本季則由「非科班」的姜智振、林煒晧輔佐主帥顏行書，他們將竭盡全力幫球員在場上打出應有表現。

38歲的姜智振過去為球團管理兼翻譯，搖身成為助理教練，負責情蒐與影片剪輯，剛開始還不太能適應，得花很多時間才能將影片剪完。如今他已熟能生巧，從花10小時剪輯2場比賽，縮短至3、4小時即可，還能有效提供資料給球員。

首度擔任教練職務，姜智振未曾覺得辛苦，他說：「我就是負責情蒐，並給建議而已，辛苦的還是在場上拚戰的球員。」他私下與大夥相處就像朋友，讓每個人都能很信任他所給的建議，也從中產生成就感。

28歲的林煒晧畢業於台大資工，剪輯影片並難不倒他，加上球員都很好溝通，目前擔任助理教練的感想是「順利」，未來會繼續給予大家鼓勵與相關建議，幫助球隊拚出佳績。