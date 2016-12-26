虎爸送耶誕禮 簽回艾維拉
2016/12/26 06:00
艾維拉 （資料照，法新社）
〔記者羅志朋／綜合報導〕對捕手艾維拉（Alex Avila）來說，聖誕夜前夕收到最棒的禮物，是前東家奉上的1年合約，扮演聖誕老人角色正是他父親、現任老虎隊總經理艾爾．艾維拉（Al Avila）。
2008年艾維拉加盟老虎，隔年升上大聯盟，直到去年11月他與白襪簽下1年短約，才短暫離開老虎。今年艾維拉出賽57場，打擊率0.213，球季結束老虎把他找回來，簽下1年200萬美元（約6400萬台幣）合約，父子同隊再續前緣。
目前老虎主戰捕手是麥肯，新球季艾維拉預計擔任替補，艾爾說，「艾力克斯可提供球隊所需的捕手戰力深度。」老虎總教練阿斯瑪斯認為，艾維拉蹲捕接傳能力不錯，熟悉球隊運作又具備領導能力。
下個月艾維拉將滿30歲，2011年曾入選明星賽，當時他攻守俱佳，前景備受看好，可惜近年來因傷所苦，狀態下滑，桃猿捕手劉時豪最欣賞的球員就是艾維拉，認為他接捕球的功力一級棒。
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