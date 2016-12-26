包提斯塔低頭 願接1年短約

為避免滯銷，包提斯塔願接受1年短約。（資料照，法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕36歲藍鳥重砲「包爺」包提斯塔，今年季後尋求一份5年大約，卻始終乏人問津，如今他不再堅持，願接受1年短約。

今年球季結束藍鳥提出1年1720萬美元（約5.5億台幣）合格報價，遭包提斯塔拒絕，雖然本季他僅繳出打擊率0.234、22轟，都是個人近7年來新低，不過他仍選擇投入自由球員市場，盼獲得一份5年大約。

隨著時間一點一滴流逝，包提斯塔提出的合約條件並未獲青睞，各球團對於他36歲高齡和傷痛史都有很深的疑慮，不想當冤大頭。

藍鳥、印地安人有興趣

美媒報導，包提斯塔已不再堅持複數年約，要他接受1年合約也沒問題，包括老東家藍鳥、印地安人都有興趣。

值得一提的是，日前印地安人才以3年6000萬美元（約19.2億台幣），簽下包提斯塔的前隊友英卡納西恩，如今獵才雷達又鎖定包爺，兩名重砲手或許有機會在印地安人合體，攜手力拚世界大賽冠軍。