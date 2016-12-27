江宏傑帶傷「乒」上國手 福原愛心疼

帶傷上陣的江宏傑堅持打完4天的賽事，最後終於搭上國手末班車。 （桌協提供）

堅持「要死在戰場上」

〔記者許明禮／綜合報導〕「要死也要死在戰場上！」

帶著肩傷忍痛上陣的合庫「桌球王子」江宏傑，歷經4天、20場激戰後，終於在最後一戰以3：1力退一銀呂柏賢，搶下106年度桌球國手選拔賽男子組最後一張門票，也是他生涯第14次入選國手。

激戰4天20場 驚險出線

江宏傑右肩傷勢已困擾多時，雖然持續做復健，但因賽事密集無法好好休息，這次選拔賽身心狀況都不是很好，前四輪分別敗給王泰崴、林學佑、葉致緯和孫嘉宏，眼睜睜看著國手列車一班班開走。

過去江宏傑都靠世界排名或全國賽冠軍取得國手資格，已很久不必打國手選拔，這幾天都是清晨6點起床，打到晚上6、7點才收工，加上沒有防護員隨行，每天打完都向飯店要冰塊自行冰敷，非常折磨。

有不少人勸江宏傑以身體為重，乾脆放棄選拔，連遠在日本的新婚嬌妻福原愛也為他心疼，怕他傷勢惡化，影響桌球生涯，希望他不要再打了。

但江宏傑仍堅持要走完最後一哩路，把國手選拔賽打完，他說：「要死也要死在戰場上，至少再給自己一次機會。」福原愛只好傳簡訊鼓勵他：「盡力就好，不要想太多！」

江宏傑在最後一輪改變打法，打得更兇一點，果然連贏6場，保住國手頭銜，他說：「雖然過程不是那麼完美，但至少我堅持住了。」

即將在元旦於台北舉行婚宴的江宏傑，今天將回台北檢查傷勢，若肩傷嚴重，不排除退出1月底的國手排名賽。