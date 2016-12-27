末輪7連勝 林珈芝「吊車尾女王」

合庫女將林珈芝努力拚上國手，就是想完成打世大運的夢想。（桌協提供）

4度當國手 3回都最後才出線

〔記者許明禮／台北報導〕忘掉前3天的不順利，合庫女將林珈芝昨戰勝自己，在106年度桌球國手選拔賽女子組第五次決賽打出7連勝，最後以3：2力退同門師妹方思涵，領到第4張國手當選證書。

特別的是，林珈芝生涯4度入選國手，就有3次打到最後一輪才出線，堪稱「吊車尾女王」，奮戰不懈的鬥志更被隊友譽為「真女人」。

林珈芝也不知道為什麼每次都要拚到最後一天才入選，她說：「我也希望早一點選上啊，但前幾輪給自己的壓力太大，最後一輪已沒有退路，就只能豁出去了！」

林珈芝透露，其實前天晚上一度崩潰，但球隊學姊鼓勵她，不要再去想前幾天打得怎麼樣，一切從頭再來，她說：「今天我的眼中就只有球，沒有別的，我告訴自己，每一場都不能鬆懈，每一分都很重要。」

這次國手選拔賽攸關明年台北世大運國手資格，林珈芝今年多次征戰國際賽，努力將世界排名衝至146名，目標就是拿下世大運國手門票，她說：「這是我最後一次可參加，我也第一次那麼渴望打世大運，如果我放棄，夢想就破滅了。」

在獲勝的那一刻，林珈芝難掩激動情緒，她說：「我終於做到了！」不過4天打了19場比賽也讓她付出慘痛代價，「現在我只覺得頭暈、全身酸痛，只想好好休息幾天。」