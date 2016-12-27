明星賽票選 周儀翔「超車」登人氣王

第14季SBL明星賽票選，達欣一哥周儀翔成為新科人氣王。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕第14季SBL明星賽票選結果昨出爐，達欣一哥周儀翔以3874.4分逆轉台啤朱億宗，成為新科人氣王；台啤黃聰翰則成為第5位贏得明星賽先發殊榮的新秀。

周儀翔本季場均上陣29分鐘，貢獻12.7分、4.1籃板、3.1助攻，雖與上季摘下例行賽MVP的成績有落差，仍深受球迷喜愛，首度搶下人氣王。

台啤黃聰翰 菜鳥年就上榜

目前戰績8勝7敗，排名第4的台啤，依舊是聯盟最有人氣的球隊，陣中除朱億宗外，黃聰翰、周伯勳與蔣淯安都高票成為先發，呂奇旻、于煥亞與B.戴維斯也都將在明星賽中登場。

第11季選秀狀元呂奇旻，挾著高人氣成為首位於菜鳥年即獲明星賽先發的新秀，「小台東」黃聰翰則循前輩腳步，以2310.8分贏得先發資格，他說：「謝謝球迷的支持，讓我首年就成為明星賽先發，未來會繼續加油，用成績回饋大家並幫助球隊取得佳績。」

明星賽將在明年元月21日於新莊體育館開戰，此次打破過往慣例，採取不分紅白隊方式票選，紅隊教練團由達欣、裕隆、台啤與台銀組成，白隊則是富邦勇士、璞園與金酒，兩派人馬將在明日選秀會中各挑出10位球員，組成最強陣容。