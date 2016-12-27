耶誕夜豪哥喊寂寞…一個人晚餐

林書豪度過寂寞耶誕節，上傳一個人的耶誕晚餐影片。（取自網路）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕雙親都在台灣陪伴弟弟林書緯，籃網後衛林書豪度過寂寞耶誕節，昨他上傳一個人的耶誕晚餐影片，獨自大啖牛排，飽餐一頓後，今天早上將面對黃蜂，這將是他本季首度與前東家交手。

林書豪先用中文祝福球迷耶誕快樂，也解釋為何他耶誕節一個人在家，雙親都在台灣看弟弟比賽，他只好自己煮飯，有牛排、白飯跟青菜，他形容這一頓是低調的耶誕大餐。

今遭遇前東家黃蜂

結束2天休兵日，籃網今天將面對黃蜂。7勝22負的籃網目前與七六人同在聯盟墊底，紐約郵報報導，籃網問題不少，控衛部分，林書豪表現優異，但他缺賽場次太多，球隊頂替上來的球員無法控制場面。