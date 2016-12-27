耶誕「大三元」沒出現 魏少超有戲

耶誕大戰雷霆當家球星魏斯布魯克狂轟31分打退灰狼。（法新社）

灰狼首度耶誕大戰吃癟

〔記者林宗偉／綜合報導〕雷霆昨在主場與灰狼上演耶誕大戰，主將魏斯布魯克雖未能再次於佳節締造「大三元」，仍攻下31分、15助攻、7籃板，率隊112：100留下勝利，也給隊史28年來首次參與耶誕大戰的灰狼震撼教育。

NBA史上有5名球員曾在耶誕節締造「大三元」，不過，僅騎士詹姆斯和魏斯布魯克是現役，值得一提的是，人來瘋的魏少，去年耶誕節對公牛還締造追平歷史紀錄的單場6次抄截，此役他也在下半場送出10次助攻，助隊在第3節就拉開雙位數領先，鎖定勝局。

隔空跟厄文說謝謝?

只是魏斯布魯克與杜蘭特的心結又被拿出來做文章，在勇士遭厄文絕殺後，網路上瘋傳一段魏少熱身投籃時衝出場外大喊的影片，並指出他就是向「Kyrie（厄文的名字）」隔空說謝謝。

不過，魏少極力否認，他表示，感謝的對象是訓練員女兒「Jayme」，根本不是「Kyrie」，他並強調：「我必須打起精神，因為我不想再牽扯到這種鳥事了。」

西部球隊昨另一場對決，湖人以111：102打贏沒有葛瑞芬、保羅坐鎮的快艇，終止對戰11連敗，紫金軍團在43次耶誕大戰取得22勝，追平尼克在耶誕節的NBA勝場紀錄。