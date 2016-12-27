艾德瑞吉開火 「刺牛任務」完勝

艾德瑞吉（中）攻下全場最高33分，率馬刺擊退公牛。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕馬刺昨在主場迎戰由現役耶誕節得分王魏德領軍的公牛，靠著艾德瑞吉與雷納德合轟58分，以119：110勝出。

馬刺本季場均投籃命中率47.1%，僅次於勇士與暴龍，高居第3，耶誕大戰更提升至56.5%，打得公牛無力招架。

手感最火熱的前鋒艾德瑞吉，20次出手命中15球，轟下本季新高33分。他上季由拓荒者轉戰馬刺後，得分數據雖不如以往，命中率仍寫生涯新高，打得相當有效率；本季「石佛」鄧肯榮退後，他理當得承接禁區一哥的職務，表現卻不如預期，場均得分僅17分，為菜鳥年之後最差。

艾德瑞吉在拓荒者擁有最大開火權，轉戰主打「團隊籃球」的馬刺後，他坦言，與總教練帕波維奇的空檔看法分歧，導致綁手綁腳，會持續努力去找出符合教練要求的空檔出手，相信自己能變得更好。

魏德生涯第13次在耶誕大戰亮相，貢獻全隊最高24分，將耶誕節總得分推進至301分，與騎士詹姆斯並列現役耶誕得分王，最終公牛仍吞下3連敗，排名已掉出東部前8。