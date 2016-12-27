兄弟推恰恰公仔 領隊︰盡力留人

中信兄弟昨推出恰恰公仔預購。（取自兄弟Fans Club臉書）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟昨推出「恰恰」彭政閔公仔預購，兩款合計限量3000組預購推出後，到中午就達700組，除了讓球迷多了件蒐藏品，也隱約透露恰恰續留兄弟機會濃厚。領隊楊培宏說，公仔與其他相關廣告，和自由球員談約是兩回事，但會盡力爭取恰恰續留。

中信兄弟領隊楊培宏表示會盡力爭取彭政閔續留。（資料照）

楊培宏說，已和彭政閔經紀團隊談了3次，還沒有定案，但會盡力留人，對於合約的架構、長度和年限，都還要再討論。

談約未定，彭政閔公仔預購已開跑，楊培宏解釋，公仔和廣告都是年初就預定的計畫，經過設計團隊開模等製作，年底才推出預購，和自由球員談約是兩回事。

彭政閔自2001年加入兄弟象起，每季打擊率都維持在0.300以上，人氣也屹立不搖，今年球季打完生涯第二度行使自由球員權利，有消息來源指出兄弟已開出80萬以上月薪，楊培宏則回應不便評論。

彭政閔公仔推出後，網友評價兩極，不少球迷留言指不像本尊，甚至有人酸「陳金鋒雕像事件再版」，楊培宏說，公仔經過修飾，相似度與否見仁見智，是否影響買氣，要看市場來決定。

統一不網羅恰恰

已和增菘瑋談約

中信兄弟談約進度完成約3分之1，但尚未和另一自由球員王勝偉洽談。統一獅則已確定不會網羅彭政閔、王勝偉，反而對戰力外測試會中表現優異的增菘瑋頗有興趣，已和他的經紀團隊談，並提供合約，希望他春訓時就能報到。