迎戰2017╱富邦葉君璋 培養新秀拚連霸
2016/12/27 06:00
葉君璋（資料照）
前言︰中信兄弟延攬隊史首位美籍總教練史耐德，近期也會宣布美籍投手教練，中職各隊教練團已大致底定，新球季教練團運籌帷幄，將左右戰局。
除了兄弟改朝換代，注入美式新人事，另一元老統一獅隊在郭泰源請辭後，任用自家栽培的黃甘霖擔任代總教練，兩隊都期望帶來不同球風；Lamigo桃猿隊和富邦悍將教練團變動則不大。
2017新球季中職各隊都要打造各自球風，究竟是遠來的和尚會念經？年輕化思維較佳？或是老練的教練團對球員熟悉度更具優勢？開打後就見真章。
〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將雖然剛接手，但就以衛冕軍之姿挑戰明年球季，總冠軍賽中調度靈活的總教練葉君璋和其團隊功不可沒。富邦早在接手後不久，就宣布葉君璋明年將繼續執教富邦，葉總的長遠規劃也得以實踐，明年除了挑戰連霸外，還要培養可用之兵。
重用菜鳥
冠軍戰扮奇兵
富邦前身義大犀牛，今年鄭兆行、沈鈺傑等新教練因為都是老球員轉任，跟球員很親近，因此都獲得葉總重用和信任，總冠軍賽中今年第3輪選秀菜鳥三壘手李宗賢、去年新秀投手黃亦志，都在教練大膽用兵下有所表現，扳倒原先較受看好的中信兄弟，拿下轉手前最後一座總冠軍。
今年選秀會中前兩輪都捨即戰力，選擇高中生申皓瑋、陳仕朋，教練團堅持以補充年輕新血代替搶下即戰力，期待他們明年開花結果。
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