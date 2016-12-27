迎戰2017╱中信史耐德 戰績壓力飆破表

史耐德（取自臉書）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟確定聘用曾執教美職獨盟、小聯盟和墨西哥聯盟的史耐德（Cory Snyder）擔任新教頭，是隊史含前身兄弟象首位美籍總教練，全隊含二軍就有5位教練團成員為外籍，全力打造美式球風背後，新教練團的戰績壓力將達到高峰。

54歲的史耐德有9年大聯盟生涯，擊出149轟，兩年前也擔任水手隊3A打擊教練，打擊見長，督軍強攻本色的中信兄弟，球團很期待。史耐德並非沒有「空降」經歷，今年球季墨西哥聯盟明星賽後，他就受聘接任普埃布拉鸚鵡隊總教練，球季末拿下分區第二名，季後賽一舉奪冠。

隊史首位美教頭

恐無太長磨合期

但相似經驗要複製到中職，難度不低。中信兄弟隊形、體質佳，但投手戰力稍嫌薄弱，新任的外籍教練，短時間內要適應中職每隊僅3組對戰組合的「特色」、中職文化，且因前兩任教頭都因戰績而走人，新洋教練首度來亞洲執教，磨合外還兼顧戰績壓力，球季初是否有陣痛期？是否影響戰績？都值得關注。