迎戰2017╱統一黃甘霖 外籍新血來輔佐

統一打擊教練史普曼（取自YouTube）

〔記者倪婉君／台北報導〕除了以黃甘霖為首的本土教練團，統一獅明年也有外籍新血加入，60歲的美籍打擊教練史普曼（Bill Springman）預訂明年春訓報到，和黃甘霖一同打造美式球風。

黃甘霖（資料照）

獅隊今年打擊教練由柏安力出任，他曾指導過鈴木一朗，也獲得球員不錯評價。原本柏安力有意續留，但獅隊領隊蘇泰安昨表示，考量到柏安力明年球季期間因個人因素，會有近3個月不在球隊，因此決定另聘資歷不輸柏安力的史普曼。

史普曼教打擊

曾待雙城小聯盟

史普曼過去在雙城小聯盟體系當教練，「球團看過他的經歷，曾經幫助球隊拿下總冠軍，希望明年也能幫助獅隊奪冠」。蘇泰安表示，獅隊明年1月8日開訓，前兩天是室內課程，10日正式在台南球場戶外訓練，屆時史普曼就指導球員。

在洋投部分，今年拿下11勝的布魯斯確定續留，另兩名洋投人選則待確認。獅隊目前也在談薪中，已完成逾3分之1，但像潘武雄等資深球員則尚未談到，希望開訓之前能全部搞定。