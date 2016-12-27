迎戰2017╱Lamigo洪一中 邁向最多勝教頭

洪一中（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕各隊教練團頻頻更動之際，Lamigo桃猿隊以總教練洪一中為首的教練團，雖然今年戰績墊底，但反而完全未更動，新球季洪一中將迎接中職執教生涯第13年，同時也是中職4隊中，目前帶兵歷時最久的總教練。

教練團少更動 人事穩定成優勢

頻頻換帥對一支職業球隊而言，代表該隊建隊方針更動頻繁，或多或少影響戰績和長期戰力，對球隊而言不一定是好事。猿隊自2004年起由洪一中領軍，2010年球季間雖曾一度調往二軍，但大多時間仍由他執教，近幾年教練團也更動不多，對比他隊，人事的穩定度或許是猿隊新球季優勢。

洪總帶兵生涯目前累計672勝，距已故的傳奇教頭徐生明最多715勝（含台灣大聯盟）僅差43勝，以近幾年猿隊戰績和勝率來看，若無意外，明年球季洪總可望超越。