建仔最快下週返美 續戰大聯盟機會濃

王建民目前新合約尚未確定，但他明年重返美職的機會濃厚。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕王建民最快下週返美，儘管目前新合約尚未確定，但他明年重返美職的機會濃厚，明天則將出席球員工會主辦的高球慈善賽。

皇家官網昨引述「棒球美國」報導，指皇家已和2投2野簽下小聯盟合約，包括32歲的救援投手帕尼爾（Bobby Parnell），及34歲的先發投手桑契斯（Jonathan Sanchez），他曾在2012年短暫效力皇家，但自2013年在海盜後已3年未在大聯盟投球。

儘管合約尚未獲得皇家證實，但顯示球團已在進行補強。關於建仔的合約進度，所屬展逸經紀公司不便透露，但從他今年在皇家表現看來，一般評估明年重回美職球隊的希望濃厚，仍可展開第18個旅美球季。

與年初返美時程差不多

建仔今年1月7日和皇家簽下附帶大聯盟春訓的小聯盟合約，當時他從台灣返回美國，上飛機前就收到經紀人的好消息；如果建仔下週就回美國，幾乎和年初返美差不多時程，也可期待好消息。

自上月底返台後，建仔僅出席為期4天的NIKE訓練營，明天他將再度為公益活動公開亮相，要和台灣隊總教練郭泰源等人一同揮桿。球員工會表示，活動收入扣除支出後，將全數捐給缺乏資源的基層棒球學校，以及台灣兒童暨家扶基金會的「無窮世代計畫」。

此外，建仔在30、31日也將和郭泓志、鄭錡鴻攜手開辦最強投手訓練營，希望將正確的學習觀念和學員分享，期盼幫助有心向學的投手提升投球品質。