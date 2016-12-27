陽岱鋼加盟巨人記者會 明加開台北場

陽岱鋼（取自巨人隊官網）

〔記者倪婉君／綜合報導〕陽岱鋼明天在台北「加開」加盟巨人記者會，巨人總經理堤辰佳可望一同出席；日媒也在關注陽岱鋼明年表現，昨提供他生涯在東京巨蛋及跨聯盟比賽數據供球迷參考。

陽岱鋼已於19日在東京帝國飯店出席記者會，正式成為「巨人的陽」，當時堤辰佳和巨人監督高橋由伸都與會；為了顯示對台灣市場的重視，巨人明天移師台北君品酒店加開一場，再度介紹這位新「巨」星。

巨人明年3月31日開幕戰將於主場東京巨蛋迎戰中日龍，日媒「Baseball King」昨分析陽岱鋼在東京巨蛋的生涯數據，累計出賽83場、打擊率2成75，並繳出8轟、28分打點和11次盜壘。

陽岱鋼生涯初期在東蛋表現不佳，2007年以來的4年間累計打擊率1成22，但從2011年起成為固定先發後，連續4年的打擊率都在3成以上。其中以2013年表現最佳，陽岱鋼累計12場出賽，繳出3成86打擊率、2轟、9打點和4盜的好成績。

對央聯球隊打擊數據佳

另外，陽岱鋼過去在交流賽的成績也不俗，累計對央聯球隊131場出賽，繳出2成87打擊率、13轟、57分打點和16盜。 以今年來說，陽岱鋼對養樂多、中日和DeNA都超過3成打擊率，對養樂多14打數7安打，更達5成打擊率。