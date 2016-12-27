台日高中棒球賽》筒井再見安 大阪、平鎮今再戰拚冠

大阪隊筒井太成昨打出再見安。

（記者廖耀東攝）

平鎮捕手來不及阻殺，大阪隊跑回致勝分。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕大阪明星隊筒井太成昨打出再見安打，助隊以9：8擊敗平鎮高中，兩隊今天將在馬自達台日高中棒球菁英對抗賽冠軍戰再度對決。

台日對抗賽本國球隊彼此不對戰，由兩國戰績較佳球隊晉級冠軍戰，2勝0敗的大阪和1勝1敗的平鎮取得冠軍戰門票，1勝1敗的奈良明星隊和0勝2敗的興大附農打季軍戰。

葉晁佑昨打下4分打點，表現傑出。

（記者廖耀東攝）

葉晁佑棒打竹田祐

平鎮前兩局以3：7落後，一路追趕到7局扳成7平，9局上平鎮1出局攻上二壘，大阪起用王牌投手竹田祐後援，2出局後被葉晁佑擊出三壘打攻下超前分，葉晁佑昨共打下4分打點。

9局下平鎮後援投手江國謙一上場就投出觸身球，大阪以短打推進後，江國謙故意保送第3棒安田尚憲，雖解決第4棒若林將平，卻被植田健人和筒井連續安打各得1分結束比賽。

植田4打數3安打，包括2支二壘打，打下4分打點，大阪總教練岡田龍生表示，植田是贏球的關鍵，而筒井才一年級，非常值得期待，未來將是第3棒中心打者人選。

岡田表示，平鎮不論輸贏都可打冠軍戰，大阪則有輸不得的壓力，因此第9局把前天投了5.2局的竹田押上來，雖然未能守住，所幸打者頂住壓力，贏得再見勝利。

植田第9局若出局，大阪就輸掉比賽和冠軍戰資格，他表示，平常都是3、4棒幫球隊得分，關鍵第9局他們沒有機會打下分數，深感自己責任重大，很高興沒有讓大家失望。

筒井生涯第一次打出再見安打，他表示，以前都是用鋁棒打擊，這次到台灣比賽改用木棒，擊球點必須很確實，是很好的學習經驗。