洋基垂涎 張育成︰不排斥被交易

張育成（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕世界棒球經典賽台灣隊游擊手人選的印地安人隊張育成，今年不止一次傳出可能成為交易籌碼，他表示，不排斥被交易，這代表有球隊注意到他。

興大附農畢業的張育成，昨為台日高中棒球經典對抗賽的興大附農、奈良明星隊之戰開球，他季前被評選為印地安人30大新秀第13名，今年在高階1A出賽109場，打擊率0.259，擊出14支全壘打、70分打點，季後被送到亞利桑納聯盟磨練，又傳出洋基想要交易他。

張育成表示，他有看到這個消息，其實還滿高興的，表示有球隊注意到他，到哪裡打球都一樣，重點是把自己準備好。

張育成去年曾參加亞錦賽，但國中之後就沒有打過世界級的比賽，他表示，參加經典賽這種世界級大賽，一定會比打亞錦賽緊張，但也是很難得的機會，台灣隊有很多具旅外經驗的前輩，希望向前輩們學習，包括如何克服壓力，把最好的球技表現出來。

張育成預定下週返美參加印地安人體能營，他表示，今年季末體能有下滑的現象，這一次體能營將加強下盤的力量。