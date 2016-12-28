籃網贏得驚險 助攻率「關鍵密碼」

籃網靠著老將佛伊（上）的3分球絕殺黃蜂，球員們興奮圍圈慶祝。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕籃網昨靠著老將佛伊投進最後一擊力克東部強權黃蜂，球隊在第四節打出「團隊籃球」，全場助攻數勝過黃蜂，成為贏球關鍵並走出5連敗低潮。

黃蜂目前戰績17勝14敗，高居東部第4，主控沃克本季場均貢獻22.3分，三分命中率高達41.1%，打出個人生涯代表作，是球隊戰績穩定的關鍵之一。最重要的是他們靠著「團隊籃球」贏下不少比賽，根據數據統計，黃蜂每100顆進球有62.7球是由助攻創造出來的，助攻率高居聯盟第4，僅次於勇士、塞爾提克與火箭。

全場助攻數勝過黃蜂

驚險逆轉得勝的籃網，戰績僅8勝22敗，其助攻率為56％，只能排在聯盟後段，場均助攻21.1次也不如黃蜂的23.6次。然而此役布魯克林大軍在決勝節少了主控林書豪坐鎮後場，單節仍送出10次助攻，全場的26次助攻，更勝過黃蜂的23次。

檢視籃網在第4節的得分數據，他們此節攻下37分，有26分是經由助攻所拿下，證明靠著流暢傳導，找到最佳的出手機會，且關鍵時刻不刻意用個人能力分勝負，以無私球風拿下這重要一勝，凸顯團隊籃球的重要性。