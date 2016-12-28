魔獸「百發百中」仍遭狼咬傷

豪爾德（右）上演灌籃秀，他雖貢獻雙十，老鷹仍不敵灰狼。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕灰狼昨天宛如受到魔法眷顧，年輕球星湯斯、拉文潛力齊發，湯斯22分、11籃板，拉文則飆進6個三分彈，終場助隊以104：90抓傷老鷹。

灰狼全隊合力投進本季新高的15個三分球，最多領先對手29分，湯斯8投8中，貢獻3個三分球，拉文6個、威金斯4個。

湯斯仍沉浸在贏球的美好，「這場比賽我們拿出自己的實力，點亮這個屬於我們的NBA舞台。」

老鷹中鋒球星豪爾德與新生代中鋒湯斯正面對決，豪爾德因背傷缺陣3場後，昨復出繳出20分、12籃板，命中率也是百分百，9投9中；但隊友不幫忙，米爾塞普13投2中，僅獲7分，團隊發生19失誤，本季兩度敗給灰狼。