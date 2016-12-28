台日青棒對抗賽》朱益生完封勝 平鎮制日奪冠

平鎮高中將台日青棒對抗賽冠軍獎盃留在台灣，球員們興奮衝進場內慶祝。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕平鎮高中朱益生投出完封勝，以3：0完封大阪明星隊，奪得馬自達台日高中棒球菁英對抗賽冠軍。

林靖凱昨敲出勝利打點安打，賽後也以高打擊率拿下敢鬥賞。（記者廖耀東攝）

投手戰 擊潰甲子園球隊

平鎮和大阪前天在預賽演出打擊戰，大阪靠著再見安打以9：8力克平鎮，昨天再度對決變成投手戰，左投朱益生雖然被擊出8支安打，幸屢屢化解失分危機，平鎮也直到第8局才突破大阪先發投手森田輝的封鎖。

林靖凱獲敢鬥賞

打擊率0.667

8局上平鎮率先上場的葉晁佑就擊出安打，2出局後林靖凱適時安打攻下致勝分，打破0：0的平手僵局；9局上平鎮攻勢再起，戴培峰、朱祥麟和黃子軒安打再下一城，並靠著對手失誤得到第3分。

森田也是前天對平鎮的先發投手，當時只投3局被擊出7支安打失5分，連續第二天先發表現卻判若兩人，前7局只被擊出4支零星安打。平鎮總教練曾偉誠表示，森田直球的尾勁和變化球的控制，都比前一場好很多，很高興球員們堅持到最後，終於在最後兩局突破森田的投球。

打下冠軍戰勝利打點的林靖凱在台日對抗賽打擊率高達0.667，獲得敢鬥賞。林靖凱表示，森田昨天的球真的不好打，第8局那支致勝安打其實也沒打好，不過，能夠幫助球隊贏球就是好的。

曾偉誠表示，大阪的打擊力量很強，因此外野布陣站得比較遠，果然發揮效果，而這次比賽幾乎沒有發生過失誤，整個守備的流暢度是進步最多的地方。

昨天下午的季軍戰奈良明星隊火力全開，福元悠真和太田英毅都擊出2支安打，分別打下2分和4分打點，以11：1大勝興大附農。