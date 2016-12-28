台日青棒對抗賽》從地獄到天堂 朱益生獲MVP

朱益生完投9局，助平鎮擊敗大阪明星隊，拿下台日青棒對抗賽冠軍。（記者廖耀東攝）

心態改變 111球演出完封勝

〔記者吳清正／台中報導〕平鎮高中朱益生在台日高中棒球對抗賽冠軍戰力投111球，演出完封勝，獲選為大會最有價值球員，也一雪前一場先發被奈良明星隊KO之恥。

朱益生之前在黑豹旗贏得投手獎，台日對抗賽開幕戰對奈良前3局就被擊出8支安打失4分，昨天恢復水準，危機處理能力尤其突出，只有一次單局被擊出兩支安打，而且只投出一次四壞球。

朱益生表示，昨天的狀況的確比上一場好很多，但是更重要的是改變心態，不刻意催球速，而是球要能投到想要的位置，上一場變速球被抓得死死的，昨天配球也做了改變，以直球為主，外角直球發揮很好的作用。

朱益生表示，前兩天看了大阪明星隊的比賽，發現他們打擊很不錯，尤其中心打者擊球力道非常好，昨天投得特別謹慎，就是用控球和他們周旋。

平鎮總教練曾偉誠表示，雖然朱益生前一場投不好，讓他在冠軍戰先發就是對他的肯定，很高興他也回應了教練團的期待。