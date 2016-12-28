雪橇亞錦賽鍍銅 連德安「滑」出紀錄

連德安（左）拿下首面亞洲雪橇錦標賽A組銅牌，為台灣寫下歷史新紀錄。 （台灣雪橇雪車協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕就讀台北市立大學的連德安，23日於2016亞洲雪橇錦標賽，以兩趟總計1分45秒12的成績摘下銅牌，成為我國史上首位在奧運等級A組奪牌的選手。

首位在A組奪牌的選手

連德安是泰雅族人，2012年冬季青年奧運會和2014年索契冬奧台灣的代表隊選手。過去在亞錦賽曾拿下B組銀牌，本屆突破個人最佳紀錄，首獲A組獎牌，但連德安認為，自己有實力能更上層樓，雪橇在運送的過程中有些受損，導致比賽中有點失控。

腳受傷後 棄籃球夢換跑道

連德安國中就讀籃球名校金華國中，從小立志成為職籃球員，但由於腳踝嚴重扭傷，意外踏上雪橇之路，連德安說，「放棄籃球的當下很煎熬，但現在已深深被雪橇的速度感吸引，因為我是一個愛冒險、享受刺激的人。」

雪橇是危險度極高的運動，過去3年連德安經歷過腦震盪、膝蓋嚴重挫傷和腳踝開刀，甚至在加拿大親眼目睹選手意外身亡，但所有的挫折並未影響連德安對雪橇運動的執著。

雪橇運動所費不貲，一個雪橇要價數十萬，加上出國移訓的費用，一年至少要百萬，連德安靠打工和贊助苦撐，但他仍堅持走下去，目標在2018年冬季奧運替台灣拿下首面奧運獎牌。