世界盃想擴軍 2026年增到48隊

國際足總（FIFA）提出世界盃擴軍計畫，可能從從32隊增加至48隊。（資料照，法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕2026年世界盃擴軍計畫逐漸明朗化，國際足總（FIFA）提出5大方案，其中從32隊增加至48隊的機會最大，這將使得賽程從64場增加到80場，直接增加轉播收入，預期可以多出20％盈餘，達到65億美元（約2110億台幣），不過一切須等到明年1月10日的理事會投票後，才能拍板定案。

FIFA公布一項厚達64頁的研究報告，評估2026年世界盃賽制將有5個方案，可能的參賽隊數包括48隊、40隊與維持現狀的32隊，其中以48隊分作16組的方案最有商機，儘管得多花費約3億美元（約97.4億台幣），但潛在的利潤可賺進約6.4億美元（約207.8億台幣）。

研究中也指出，如今的會內賽32強賽制，能提供球迷最高品質的觀賽感受，不過新任FIFA主席英凡提諾先前便表示，希望更多會員國可以參與這4年一度的足壇盛事，只是仍有不少聲音認為，明年1月的投票過於商業考量。