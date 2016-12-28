備戰世大運 福岡大學港都移訓
2016/12/28 06:00
福岡大學田徑隊總教練片峯隆（右）率隊來台進行冬季訓練。（高雄市田徑委員提供）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕高雄中正田徑運動場近日出現一群有禮貌的日本運動員，他們是福岡大學田徑隊，自費來台租借場地進行冬季訓練，同時備戰日本國內世大運選拔賽，希望取得參賽權再度來台。
總教練片峯隆
曾創日本跳高紀錄
福岡大學田徑隊總教練片峯隆曾參加莫斯科奧運，他是前任日本跳高紀錄保持人，個人最佳成績2公尺27，他曾多次帶隊來台，去過花蓮、台北等地，他認為，高雄交通、天氣狀況都很棒，未來考慮再選擇高雄移訓。
日本冬季氣溫多在攝氏10度以下，田徑屬於戶外訓練，福岡大學田徑隊接著明年2月將到南半球澳洲移訓，透過扎實的冬訓，迎接國內選拔賽。
高雄市體育處處長黃煜表示，高雄氣候適合東亞國家冬訓，除了田徑，日本、南韓足球隊也將相繼來台訓練。
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