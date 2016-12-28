暫棲業餘累積實戰 森榮鴻再出發

〔記者林宥辰／台北報導〕從青棒強投到因傷沉潛、再從傷癒復出到婉拒職棒，森榮鴻暫和崇越隼鷹簽約，等待的是明年更高的職棒殿堂或順位，業餘比賽則是他證明自己的舞台。

傷癒後婉拒中職

棒球路一波多折

森榮鴻高中時代貴為平鎮高中王牌、名氣響亮，但大學時代因傷所苦，動過兩次韌帶手術，今年才在大專賽場復出，球速飆破150公里，中職選秀會中第4輪被Lamigo桃猿隊選中，森榮鴻決定不簽約，明年尋求更好的順位或出路。

如今森榮鴻和崇越簽約，對雙方都是好事，冬盟出賽不多的森榮鴻得到實戰機會，崇越則得到速球派後援投手助陣。崇越總教練吳思賢就說，和培訓隊總教練郭李建夫聯絡，得知森榮鴻球速恢復，加上以往較常關注國體出身的優秀選手，因此決定和球團推薦。

崇越教頭 盼加強變化球

吳思賢說，由於森榮鴻冬盟其實出賽不多，等他入隊會再協助調整。之前實地看過森榮鴻的比賽，吳思賢認為，森榮鴻未來若要朝職棒發展，變化球是加強重點。