林書豪傷情未卜 教頭惋惜

林書豪左大腿舊傷復發，今天對公牛一戰不確定能否上場。（資料照，今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網隊後衛林書豪前役奮戰拉傷，昨缺席練球，但有現身訓練場，下一戰是否上場，總教練亞特金森表示，「我們還在等醫生評估。」

林書豪前役造成左大腿舊傷復發，昨沒有參加球隊例行練習，但有記者拍到他與隊友現身練習場，依照NBA規定，林書豪可不用接受訪問，總教練亞特金森表示，他沒有任何林書豪最新的傷勢情報，球隊也在等醫生報告。

談到林書豪，亞特金森表示，他替豪小子感到難過，「我看著他很認真想回到場上，復健過程是辛苦的，他試著用很正面的心態去看待。」

林書豪本季曾因左大腿拉傷連續缺席17場，紐約媒體指出，籃網可能要再度面臨沒有林書豪的日子，亞特金森說：「懷特海德、吉爾派翠克、佛伊等人上場時間會增加，給他們一點時間去適應陣型。」

少了林書豪的比賽，亞特金森表示，還是有看見其他球員的進步。懷特海德則表示，希望林書豪能快點歸隊，「我相信他知道自己的身體狀況，一旦他感覺OK，應該就能上場了。」